“L’elezione diretta del presidente del Consiglio mette in discussione e ridisegna l’architettura costituzionale in modo negativo”. Lo ha detto l’ex magistrato Gherardo Colombo al Fattoquotidiano.it a margine della prima giornata del Festival internazionale dell’antimafia L’impegno di tutti organizzato da Wikimafia all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano. Secondo Colombo che oggi presiede l’associazione Sulle regole, il premierato “sposta in modo molto marcato gli equilibri all’interno della separazione dei poteri” perché è oggettivo che “diminuisce il rilievo del presidente della Repubblica ma anche molto quello del Parlamento”.