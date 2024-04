Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta commettendo “un errore” rispetto alla gestione della Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una intervista a Univision. “Penso che quello che sta facendo sia un errore. Non condivido questo suo approccio”, ha affermato. La popolazione della Striscia di Gaza, ha aggiunto, deve avere “accesso totale al cibo e alle medicine” di cui ha bisogno.



E non solo. Biden ha chiesto a Israele di accettare unilateralmente un cessate il fuoco della durata da sei a otto settimane. “Quello che chiedo è che gli israeliani domandino semplicemente un cessate il fuoco, consentano per le prossime sei, otto settimane l’accesso totale a tutto il cibo e le medicine” di cui ha bisogno la popolazione di Gaza, ha detto Biden. “Ho parlato con tutti, dai sauditi ai giordani agli egiziani. Sono pronti a impegnarsi – ha aggiunto Biden – Sono pronti a trasportare questo cibo e penso che non ci siano scuse per non provvedere alle esigenze mediche e alimentari di quelle persone. Dovrebbe essere fatto adesso“.