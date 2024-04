Tre bambine di 5, 7 e 10 anni sono morte annegate dopo il naufragio di un’imbarcazione di migranti, questa mattina, al largo dell’isola di Chio, nel Mar Egeo, in Grecia. A riferirlo è la guardia costiera greca. In totale, secondo le informazioni delle autorità, sono 19 le persone tratte in salvo. Tra di loro ci sono 8 minori e la madre delle bambine che hanno perso la vita. Stando alle informazioni trasmesse dalla Guardia costiera – e riportate dall’agenzia di stampa greca Amna – sull’imbarcazione stavano viaggiando 22 persone. Dunque non ci sono dispersi.