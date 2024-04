Dopo la pausa, causata dalla cancellazione del Gran Premio d’Argentina, il campionato del mondo di MotoGp riparte dal Circuito delle Americhe, ad Austin, Texas. Il tracciato statunitense, 5.5 km di lunghezza, 20 curve e il rettilineo più lungo di 1.200 metri, è noto per essere terreno di conquista di Marc Marquez, che ha un record impressionante di sei vittorie consecutive tra il 2013 e il 2018. Il terzo appuntamento stagionale della MotoGp per Marquez è quindi carico di aspettative. Tuttavia, non sarà solo Marquez a cercare riscatto o conferma: Pecco Bagnaia deve riprendersi dalla scontro proprio con lo spagnolo, Maverick Vinales e l’Aprilia vogliono ancora lottare per il vertice, mentre il leader della classifica iridata, Jorge Martin, arriva in Texas con l’intento di ribadire la sua forza.

Gli Orari del Weekend a Austin

Il fine settimana di gara ad Austin, per via del fuso orario locale, per gli appassionati italiani concentra il clou in serata.

Venerdì 12 aprile: le sessioni di prove libere delle tre categorie, con la MotoGp che chiuderà la giornata dalle ore 22 alle 23.

Sabato 13 aprile: giornata di qualifiche e la Sprint della MotoGp, fissata per le ore 22 italiane.

Domenica 14 aprile: la giornata culminerà con la gara della MotoGp alle ore 21 italiane, preceduta dalle gare di Moto3 e Moto2.

Dove Seguire in Tv il Gran Premio delle Americhe

Si potranno seguire tutte le fasi del Gran Premio delle Americhe attraverso diverse piattaforme. Gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now possono seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del weekend. Canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp, disponibili anche in streaming su SkyGo. Per seguire il weekend di MotoGp in chiaro invece c’è TV8: offrirà la diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGp il sabato, ma eccezionalmente saranno trasmesse in diretta anche le gare di tutte e tre le classi alla domenica.

Il programma del weekend (diretta Sky, Now e TV8)

Venerdì 12 aprile 2024

Ore 16-16:35 – Moto3 Prove Libere

Ore 16:50-17:30 – Moto2 Prove Libere

Ore 17:45-18:30 – MotoGp Prove Libere 1

Ore 20:15-20:50 – Moto3 Prove 1

Ore 21:05-21:45 – Moto2 Prove 1

Ore 22-23 – MotoGp Prove

Sabato 13 aprile 2024

15:40-16:10 – Moto3 Prove 2

16:25-16:55 – Moto2 Prove 2

17:10-17:40 – MotoGp Prove

17:50-18:05 – MotoGp Q1

18:15-18:30 – MotoGp Q2

19:50-20:05 – Moto3 Q1

20:15-20:30 – Moto3 Q2

20:45-21 – Moto2 Q1

21:10-21:25 – Moto2 Q2

22 – MotoGp Sprint

Domenica 14 aprile 2024

16:40-16:50 – MotoGp Warm-Up

18 – Moto3 Gara

19:15 – Moto2 Gara

21 – MotoGp Gara