Dopo le primarie saltate a Bari, Giuseppe Conte ed Elly Schlein si sono incontrati a Montecitorio a un convegno promosso proprio da Pd e M5S e organizzato ben prima delle tensioni delle ultime settimane. A Conte e Schlein erano affidate le conclusioni dei lavori. C’era molta curiosità tra i cronisti per vedere se le divergenze tra l’ex presidente del Consiglio e la segretaria democratica si fossero in qualche modo assottigliate o se permanessero distanze ancora evidenti. Quando Schlien è arrivata al convegno sulle politiche ambientali, Giuseppe Conte non era ancora presente. Schlein ha terminato il suo intervento e i coordinatori dei lavori, il 5 Stelle Gianni Giorotto e la dem Annalisa Corrado hanno preso tempo rassicurando sul fatto che Conte stesse arrivando. L’ingresso in sala del presidente del Movimento 5 Stelle ha poi sciolyo l’imbarazzo. Al termine dell’intervento Conte e Schlien si sono ritrovati vicini sul palco per le foto di rito richieste dai fotografi, ma uno dei relatori è passato davanti agli obiettivi proprio nel momento della stretta di mano tutt’altro che calorosa. Stretta di mano che viene ripetuta dopo poco. “Come vanno le cose tra voi?” ha chiesto un cronista e Schlein. C’è chi ha nota come la distanza tra i due sia evidente anche al momento di lasciare la sala. Uno da una parte e uno dall’altra. Entrambi al termine dell’evento non hanno rilasciato dichiarazioni o risposto a domande dei cronisti.