Impopolare come primo ministro, impopolare come “sponsor” improvvisato. Il primo ministro britannico Rishi Sunak è comparso in un video a Downing Street in cui indossava un paio di Samba, le note sneakers Adidas, scatenando però le ironie e gli sfottò degli utenti social. E condannando apparentemente il modello di scarpe allo stesso destino. Del resto non è la prima volta che le sue scelte in fatto di calzature fanno sorridere e discutere: basti pensare a quando si presentò in un cantiere con un paio di mocassini Prada. Non si sa se l’obiettivo del cambio di stile fosse rendersi più popolare e vicino ai gusti delle masse, ma una cosa è probabile: come fatto notare dagli esperti di stile e dagli agguerriti commentatori di X, per le scarpe più in voga del momento potrebbe essere arrivata la fine. La scelta stilistica – anche in politica l’immagine conta – è stata vista come una mossa disperata, mirata a riconquistare popolarità e credibilità. Sono in molti, del resto, ad aver notato che le scarpe del video sono nuove e intonse, come se le avesse tolte dalla scatola apposta per l’occasione.

L’ironia non si è limitata al mondo social. Anche la stampa britannica non ha perso occasione di commentare e ridere di quello che a tutti sembra un autogol comunicativo e un potenziale danno per lo stesso marchio statunitense. La rivista GQ ha pubblicato un editoriale dal titolo: “Rishi Sunak può lasciare in pace le Adidas Samba, per favore?”. Il Daily Mail ha pubblicato un articolo dal titolo: “Rishi Sunak arrostito dopo aver indossato Adidas Sambas per ‘cercare di apparire normale’. Il Guardian ha decretato: “Le Adidas Samba erano le scarpe più cool di quest’anno, finché Rishi Sunak non ne ha acquistate un paio”. Non è certo il migliore dei momenti per Sunak, che non gode di un grande apprezzamento né fra gli inglesi, né all’interno dei conservatori che sotto la sua guida si avviano a una sconfitta annunciata alle prossime elezioni, in cui è dato come favorito il leader dell’opposizione laburista britannica, Keir Starmer. Chissà che scarpe sceglierà.