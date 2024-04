Dalle 5 di stamani, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati nello spegnimento di un incendio divampato all’interno di una discarica abusiva di pneumatici in via Montagnano, ad Ardea. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e il carro schiuma per l’incendio di una discarica non autorizzata composta principalmente da pneumatici e materiali di vario genere. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso. Sul posto anche i carabinieri e Arpa. L’area coinvolta è di circa 5mila metri quadrati. Sul caso indagano i militari della compagnia di Anzio. Il Comune di Ardea è “in stretto contatto con la Asl Roma 6 e l’Arpa Lazio dai primissimi minuti successivi all’incendio divampato nelle prime ore di questa mattina a Montagnano. Non appena si avranno notizie certe circa i rilievi effettuati dalle autorità competenti verranno immediatamente diffuse e saranno adottati i provvedimenti che verranno ritenuti opportuni”. Al momento, il Comune di Ardea raccomanda “alla popolazione residente nelle zone limitrofe a quella dell’incendio di tenere le finestre chiuse, proteggendo le vie respiratorie soprattutto nei soggetti con fragilità e maggiormente esposti”.