La Dynamo Dresda, club che milita nella terza divisione tedesca, non sta vivendo una stagione facile. Attualmente quarta in classifica e fuori dalla zona promozione, la squadra è precipitata negli ultimi mesi raccogliendo 8 punti in 9 partite. Un rendimento che ha scatenato forti critiche e addirittura una lettera al capitano Stefan Kutschke con minacce di morte. Un episodio che ha scosso l’intero movimento calcistico in Germania. Nel messaggio il giocatore è stato invitato a non scendere più in campo: se non rispetterà l’obbligo, è scritto nella lettera, lui e i membri della sua famiglia verranno uccisi.

Kutschke ha sporto denuncia insieme alla Dynamo Dresda, tempestiva nel sostenere il suo capitano anche attraverso un comunicato ufficiale: “Tutti i dipendenti, non importa se dirigenti, impiegati, calciatori o membri dello staff tecnico, hanno il nostro pieno sostegno. Siamo aperti alle critiche, ma ci sono dei confini invalicabili. Purtroppo nel caso di Kutschke si sono oltrepassati i limiti. Condanniamo questi atteggiamenti nella maniera più categorica. Reagiremo in modo netto”, ha spiegato David Fischer, amministratore delegato del club. La polizia è alla ricerca di indizi per cercare di trovare il mittente.