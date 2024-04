Premere su Kiev affinché ceda alla Russia la Crimea e il Donbass, le regioni ucraine contese annesse illegalmente da Mosca. È questa, secondo il Washington Post, la strategia che Donald Trump adotterebbe se venisse rieletto alla Casa Bianca alle presidenziali di novembre. Secondo fonti a conoscenza del piano, citate dal quotidiano Usa, il tycoon ritiene che sia la Russia sia l’Ucraina vogliano “salvare la faccia e avere una via di uscita” dalla guerra. Chi gli sta vicino lo descrive, inoltre, convinto che molti abitanti delle regioni occupate sarebbero felici di essere governati dai russi.

Un approccio simile, fa notare però il Washington Post, ribalterebbe l’impostazione seguita dall’amministrazione di Joe Biden, che ha sempre condannato l’aggressione e garantito il sostegno militare a Kiev. Peraltro, alcuni esperti di politica internazionale fanno notare come il piano premierebbe il presidente russo Vladimir Putin, legittimando di fatto la violazione militare di confini internazionalmente riconosciuti. Ai tempi del suo mandato alla Casa Bianca, Trump ha sempre avuto un rapporto di grande stima e collaborazione con Putin: in caso di rielezione, ha dichiarato, sarebbe in grado di negoziare un accordo di pace tra Russia e Ucraina in meno di 24 ore, ancora prima di assumere la carica.