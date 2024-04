Dopo le ammissioni dei giorni scorsi sul fatto che in caso di un’offensiva russa mirata le linee ucraine rischiano di crollare, da Kiev arrivano altri allarmi. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un colloquio con il Financial Times ha spiegato che i soldati ucraini “vengono attaccati in modo massiccio e direi anche regolarmente da bombe aeree guidate che spazzano via le nostre posizioni“. Si tratta di bombe “molto semplici, quindi non puoi bloccarle, non puoi nasconderti da loro. L’unico modo per metterti in salvo è abbattere il bombardiere che le trasporta”, ha detto. Secondo i dati diffusi dalle autorità ucraine, i russi hanno attaccato l’Ucraina con circa 3.500 bombe aeree guidate solo quest’anno, un aumento di 16 volte rispetto al 2023.

Solo nella terza settimana di marzo, la Russia “ha lanciato oltre 700 bombe aeree guidate”, ha denunciato dal canto suo il presidente, Volodymyr Zelensky. Che sabato sera alla tv nazionale ha avvertito: “La difesa aerea si sta esaurendo, se i russi continuano a colpire l’Ucraina ogni giorno come hanno fatto nell’ultimo mese potremmo rimanere senza missili, e i nostri partner lo sanno”. Il presidente ucraino ha aggiunto che è necessario mobilitare 300mila persone entro il primo giugno, ma non è sicuro che si riuscirà a farlo. “Il presidente Erdoğan vuole mediare, ma la Turchia da sola non basta come mediatore”, ha aggiunto. Domenica ha poi rassicurato i cittadini: “Stiamo facendo del nostro meglio per garantire che ogni brigata da combattimento abbia tutto ciò di cui ha bisogno per proteggere lo Stato”, ha scritto su Telegram dopo un vertice con le alte cariche militari.

Nella notte l’esercito russo ha bombardato la cittadina di Huljajpole, nella regione di Zaporizhzhia, uccidendo tre civili nella stessa abitazione, due uomini e una donna. È stato distrutto anche un magazzino con droni consegnati a Kiev dalla Nato, oltre a due sistemi missilistici terra-aria S-300 e un radar di sorveglianza e puntamento P-18. “La Russia non ferma il suo terrore neanche per un minuto. Stiamo lavorando per fornire alla nostra popolazione una protezione affidabile. Stiamo preparando una risposta molto specifica per il nemico”, ha comunicato Zelensky. In un’intervista al network tedesco Ard, il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov ha detto che Kiev si aspetta una nuova offensiva russa per la fine di maggio: “La situazione è abbastanza difficile, ma è sotto controllo”, afferma. L’esercito gialloblu, sottolinea, ha urgentemente bisogno di più sistemi di artiglieria e munizioni: senza un sostegno duraturo da parte dell’Unione europea, le cose saranno “catastroficamente difficili” per l’Ucraina, avverte.