Al termine della preghiera mariana, papa Francesco ha invitato a negoziare e siglare la pace in particolare nella martoriata Ucraina, in Palestina e in Israele: “Non venga meno la nostra preghiera per la pace. Una pace giusta e duratura, lo spirito del Signore illumini e sostenga quanti lavorano per diminuire la tensione e favorire i gesti che rendono possibili i negoziati”.