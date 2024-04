Tremano i grattacieli di New York. Nella costa orientale degli Stati Uniti è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, con epicentro nel New Jersey. Il sisma è stato avvertito chiaramente nella Grande Mela. Secondo le prime indicazioni non ci sono stati danni, ma “stiamo valutando l’impatto”, ha spiegato il portavoce del sindaco di New York, Eric Adams. Le autorità dell’aviazione americane hanno bloccato temporaneamente gli aeroporti John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark in New Jersey per verificare se il terremoto ha causato dei danni.

Il terremoto ha provocato anche una breve interruzione della riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu in un cui si stava discutendo la situazione umanitaria a Gaza. La Cnn riporta che un video mostra come l’interno del Palazzo di Vetro ha tremato mentre il presidente di Save the Children Usa, Janti Soeripito, stava parlando ai membri del Consiglio che si guardano intorno percependo la scossa sismica.

Secondo l’US Geological Survey, l’istituto geofisico americano, l’epicentro è stato registrato vicino alla stazione di Whitehouse, nel New Jersey. La scossa è stata avvertita in tutta New York e anche a Filadelfia. “È dal 2011 che non avvertivamo un sisma così forte“, ha detto la governatrice di New York Kathy Hochul, sottolineando di aver dispiegato squadre di ingegneri per valutare lo stato dei ponti e delle infrastrutture, inclusa la metropolitana della città di New York. “Non siamo abituati ad avere sismi in quest’area. Non abbiamo indicazioni di danni agli edifici o di situazioni di pericolo”, ha aggiunto Hochul.

Il presidente Joe Biden è stato informato del terremoto a New York e in New Jersey e ha chiesto al suo staff di restare in contatto con le autorità locali. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.