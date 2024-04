Sofia Goggia, la campionessa di sci italiana, sulla copertina del magazine Sette del Corriere della Sera: “Ho paura di cadere, ma rischierò ancora”, il titolo di un servizio dedicato alla sua riabilitazione dopo la terribile frattura della tibia in allenamento. Nell’immagine, Goggia è ritratta sdraiata sul letto con il suo cane, il pastore australiano Belle, ma ad attirare l’attenzione di tutti è stato un clamoroso errore di fotoritocco.

Due piedi sinistri e un braccio extralarge: sono questi i dettagli che hanno scatenato l’ironia del web. La foto, infatti, mostra la sciatrice con due piedi sinistri, un dettaglio che non è sfuggito anche ai meno attenti. Il piede destro è quello segnato dall’infortunio, ma la stessa Goggia ha voluto mostrare sui suoi canali social la foto della cicatrice. Inoltre, il braccio destro della Goggia appare innaturalmente lungo e sproporzionato.

Goggia ha commentato l’accaduto con una divertente storia Instagram, in cui parlando con la nonna in dialetto stretto ha ironizzato: “Hai visto che mi hanno montato due piedi sinistri”. Ma la gaffe da utilizzo eccessivo di Photoshop ha fatto il giro del web e ha sollevato diverse critiche. C’è chi si chiede come sia possibile che nessuno se ne sia accorto prima di pubblicare la foto, che in generale risulta essere davvero poco realistica, anche soffermandosi sul volto della campionessa di sci.