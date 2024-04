Un’altra caduta al Giro dei Paesi Baschi. Dopo il terribile incidente che ha coinvolto Vingegaard, Evenepoel e Roglic, durante la quinta tappa della corsa Mikel Landa, il compagno Gil Gelders, Gonzalo Serrano e Pelayo Sanchez hanno dovuto lasciare Itzulia 2024 in seguito a una caduta avvenuta a 94 chilometri dalla conclusione, all’inizio della salita di Urkiola. Ad avere la peggio è stato Landa, oggi corridore della Soudal Quick-Step, che ha sbattuto violentemente contro l’asfalto con il fianco sinistro ed è stato portato via in barella. Il ciclista ha riportato la frattura di una clavicola, come annunciato dal suo team su X.

Collarbone fracture for @MikelLandaMeana after the crash in which he was involved on the penultimate stage of #Itzulia2024.

Read more about it and join us in wishing him a speedy recovery: https://t.co/gaAuljh5ob

Photo: @GettySport pic.twitter.com/a17zvAM5Xj

— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) April 5, 2024