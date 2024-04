Picchiata per l’ennesima volta dall’ex compagno dentro casa, una donna di 33 anni si è salvata grazie a una chiamata dei vicini ai carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno arrestato l’uomo. Al momento della denuncia, la vittima ha fornito circa 200 foto delle violenze subite: scatti che si è fatta dopo ogni aggressione e che ha conservato sul suo telefono per mesi o trasferito su dvd. Un macabro album delle violenze subite per tutto il 2023 e fino a pochi giorni fa. L’aggressore è l’ex compagno Antonio Ferro Del Giudice, medico 47enne della Asl campana. E’ stato arrestato per maltrattamenti e atti persecutori ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. Nel fascicolo confluiranno anche le terribili immagini scattate dalla vittima dopo ogni pestaggio.

Quando i carabinieri hanno raggiunto la vittima in casa, la donna era ancora sanguinante. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva tentato un nuovo avvicinamento, dopo la fine della relazione, ma la 33enne non voleva più riallacciare il rapporto. L’uomo l’ha seguita fino a casa, lei ha detto di averlo lasciato entrare per evitare scenate in pubblico. Tra quelle mura domestiche è scattata l’ennesima aggressione con calci e pugni. A quel punto la donna ha vomitato ed è svenuta per la violenza. Testimone sua madre, in casa nell’istante in cui la figlia è stata picchiata. Ha provato a scollarla dalle mani del suo ex ma non ci è riuscita. Accompagnata dai carabinieri in ospedale, alla donna è stata prescritta una prognosi di 40 giorni per le lesioni riportate. Secondo quanto riferito dal Corriere della sera, nel giugno 2023 la donna aveva sporto denuncia per maltrattamenti poi ritirata “perché sono stata convinta dalla lui e dalla sua famiglia”, ha detto.