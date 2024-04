Sono 9 le persone ferite nell’incidente avvenuto verso le 13.20 a Roma, in zona Monte Mario. Trasportate in diversi ospedali romani, per ora nessuno risulta in pericolo di vita. Sei pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Montemario sono intervenute in via Cesare Castiglioni in prossimità della stazione F.S. Montemario, all’altezza del capolinea dei mezzi pubblici. Nell’incidente sono stati coinvolti cinque mezzi: due bus TPL, un bus Atac, più due auto private, una Toyota Yaris ed una Dacia Duster. Tra i feriti, 6 passeggeri, tra cui anche una donna di anni 32 anni con la figlia neonata di due mesi, più i due conducenti dei mezzi pubblici in movimento.

Da una prima ricostruzione della dinamica eseguita dagli agenti della polizia locale di Roma dell’incidente avvenuto a Monte Mario, il conducente del bus Tpl nell’uscire dall’area del capolinea per immettersi su strada, avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause tuttora in fase di accertamento, colpendo un altro bus Tpl in sosta ed il veicolo Toyota Yaris. Nell’urto è stato coinvolto un altro mezzo pubblico Atac in movimento, i cui detriti hanno danneggiato la Dacia Duster in sosta. Per i conducenti dei due mezzi pubblici in marcia sono stati richiesti gli esami tossicologici di rito. I caschi bianchi hanno proceduto inoltre al sequestro del Bus TPL che ha perso il controllo, i cui motivi non si esclude possano essere riconducibili ad un guasto tecnico. Ulteriori accertamenti su quanto accaduto sono tuttora in corso da parte della Polizia Locale.