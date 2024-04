Sono 52 tra minori, giovani e adulti, i pazienti ricoverati nei vari ospedali della Regione dopo per aver accusato disturbi gastrointestinali mentre alloggiavano all’interno di un hotel a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Le prime chiamate per i soccorsi al 118 sono arrivate intorno alle 2:00 di stamattina e ad essere soccorsi sono stati 20 ragazzi, oltre alla loro professoressa e un adulto.



Nel corso della mattinata si è aggiunto un altro gruppo di studenti di nazionalità straniera tra minorenni e adulti, che alloggiavano nello stesso albergo, e che hanno accusato gli stessi sintomi, in totale 33, ed a questo punto la Centrale Operativa 118 Pistoia-Empoli ha attivato le direzioni sanitarie anche dei presidi ospedalieri di Lucca, Prato, Empoli e San Giovanni di Dio e Prato, oltre a quelle di Pescia e Pistoia, già allertate, che si sono subito attivate per accogliere gli ulteriori pazienti in arrivo e trasportati con i mezzi soccorso. Le scolaresche coinvolte sono in totale 3: Scuola ITET Carducci Galilei di Fermo, Liceo Scientifico Paolo Ruffini di Viterbo e una scolaresca di nazionalità serba.

Secondo quanto riportato da i diversi quotidiani locali, tutte le persone che si sono sentite male, probabilmente a causa di cibo contaminato, avrebbero cenato nello stesso ristorante di una struttura ricettiva della cittadina termale, accusando la notte scorsa i sintomi come vomito e dolori addominali dovuti a una probabile intossicazione alimentare. Immediatamente è stata attivata la procedura di maxi emergenza dell’Asl per il trasporto dei pazienti in vari ospedali della regione. Sul posto anche la polizia municipale, insieme agli ispettori dell’igiene pubblica inviati dall’azienda sanitaria locale. In mattinata l’Asl ha completato i campionamenti del cibo che era stato servito a cena. Ci saranno adesso una serie di analisi per capire che cosa sia accaduto e se le portate siano responsabili dell’intossicazione.