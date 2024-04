Soldati israeliani che sparano contro i palestinesi che raccolgono gli aiuti lanciati dagli aerei nel nord-est di Gaza. È il contenuto di un filmato ottenuto da Al Jazeera e girato il 9 marzo, che mostra i militari delle Forze di difesa israeliane aprire il fuoco e sparare contro i civili nonostante nessuno degli uomini palestinesi costituisca una minaccia. Gli spari continuano anche mentre gli uomini abbandonano la zona, allontanandosi dal confine e dalle postazioni dei soldati.

Nel video si vedono gli uomini palestinesi correre verso i pacchi, e i soldati israeliani in posizione. I militari aprono il fuoco verso gli uomini che stanno recuperando gli aiuti, e nelle riprese si distinguono i colpi, che proseguono anche mentre i civili fuggono con in mano e sulle spalle quanto sono riusciti a recuperare. Gli spari vengono indirizzati anche verso i soggetti in movimento: un uomo, ormai allontanatosi dal punto di ritiro, finisce a terra e muore, ma i colpi proseguono ed esplodono vicino al suo corpo. Alla fine del filmato dell’emittente, si vedono due cani avvicinarsi al corpo della vittima. “L’incidente si aggiunge alla crescente lista di presunti crimini di guerra israeliani“, scrive Al Jazeera.

Non è la prima volta che Israele attacca un gruppo di palestinesi mentre sono impegnati a ricevere gli aiuti umanitari. A fine febbraio almeno 112 persone hanno perso la vita mentre, spinte dalla disperazione della fame, erano accalcate intorno a un camion nella speranza di ricevere cibo. Anche in quell’occasione i soldati hanno aperto il fuoco, confermando gli spari ma giustificandoli come “colpi di avvertimento in aria per disperdere la folla” e spiegando quanto avvenuto come un “sfortunato incidente”.