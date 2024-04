“Oggi dobbiamo dire che alla luce dei fatti sopravvenuti, assecondare le primarie senza un momento di riflessione non è corretto, non ci sono più le condizioni”. Giuseppe Conte parla così al pubblico del comizio di Bari per il candidato sostenuto dal M5S Michele Laforgia. Dopo lo stop alle primarie ora il leader pentastellato punta a vincere la sfida interna con il Partito democratico: “Nessuno ci ha detto perché il candidato Laforgia non va bene, la sua candidatura va rafforzata, convergiamo su di lui in modo unitario, senza dividerci – ha detto dal palco in un appello accorato -. Chiedo a tutti, chiedo alle altre forze di mantenere lo spirito unitario e di valutare la candidatura di Laforgia e di procedere in modo unitario perché qui la sfida è importante, raccogliamo tutte le energie migliori, il nostro impegno concentriamoci su quel che ci attende e non consentiamo a questo centrodestra di poterci dare lezioni di legalità che non accettiamo, lavoriamo insieme”.