“Il mio stato d’animo è uguale a quello di ieri, a quello di una settimana fa e a quello di un mese fa: assolutamente tranquilla a fare il mio lavoro. Come vedete anche qua oggi, come ieri e come farò domani”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè dopo che la Camera dei Deputati ha respinto la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni che chiedevano un suo passo indietro per il coinvolgimento nell’inchiesta Visibilia. “Il Parlamento, credo, che in una democrazia è sovrano. Il voto – ha proseguito – mi sembra molto chiaro, per cui sono assolutamente tranquilla”. “Perché ero assente? Ho da fare. Per il turismo c’è molto da fare in Italia, poi se qualcuno vuole perdere tempo – ha replicato Santanché – che lo faccia. Nessuno dal governo o dalla maggioranza mi ha mai chiesto di dimettermi – ha concluso rivolgendosi ai cronisti – fatevene una ragione”.