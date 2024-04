Sono accusati di avere idee di estrema destra o di sposare teorie cospirative gli almeno 400 agenti che, come si legge in un’inchiesta della rivista Stern e dell’emittente Rtl, sono attualmente oggetto di indagine o sottoposti a provvedimento disciplinare in tutta la Germania. Le informazioni raccolte dai dai dati in possesso dei ministeri dell’Interno di 16 Länder fanno però presupporre che il numero sia anche più alto, dato che Berlino, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Brema e Turingia non hanno potuto fornire informazioni aggiornate.

Numeri che raccontano di una battaglia tra la Repubblica federale e una deriva estremista all’interno delle forze dell’ordine. “Viviamo in tempi in cui gli estremisti di destra cercano deliberatamente di destabilizzare la polizia“, ha dichiarato il commissario federale di polizia del Bundestag tedesco, Uli Groetsch. Il ministro degli Interni della Renania Settentrionale-Vestfalia, Herbert Reul, ha definito i poliziotti che non rispettano la Costituzione e perseguono idee estremiste “un grande pericolo per la democrazia e lo Stato di diritto. Non voglio queste persone nella polizia”.

Anche la polizia, quindi, non è immune alla deriva estremista che si registra ormai da anni nel Paese che forse più di tutti in Europa ha sempre posto particolare attenzione alla nascita e allo sviluppo di movimenti estremisti. Oggi, però, si è di fronte al picco di consensi per un partito come Alternative für Deutschland che ha ormai ampiamente superato il 20% nei sondaggi e anche le forze dell’ordine non sembrano essere un’eccezione rispetto alle tendenze del Paese. Ma le persone attenzionate all’interno della polizia fanno riferimento a una galassia ancora più estrema.

Da diversi anni sono in corso indagini sulla presenza di possibili estremisti nelle file delle autorità di sicurezza federali e statali. Il ministero dell’Interno tedesco aveva già pubblicato un rapporto sulla situazione nel 2022 dal quale risultava che negli ultimi tre anni 327 dipendenti erano stati segnalati a causa di legami dimostrabili con l’estremismo di destra o con l’ambiente dei cosiddetti ‘Cittadini del Reich’, movimento estremista che non riconosce lo Stato tedesco.