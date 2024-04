Una bambina di 4 anni è stata accoltellata in un supermercato di Wangen-Allgau, in Germania, nello stato di Baden-Württemberg, nel sud del Paese. L’aggressore è un uomo di 34 anni, che è stato arrestato dalla polizia locale senza opporre resistenza. La bimba, che si trovava con la madre nel supermercato, è stata ricoverata e operata d’urgenza in ospedale. Attualmente, secondo quanto riportato dalla polizia locale, è grave ma in condizioni stabili.

Come riporta Der Spiegel, il movente e l’esatta dinamica del reato non sono ancora chiari. Secondo una prima ricostruzione, il 34enne è stato disarmato da una persona presente nel supermercato, che gli ha preso il coltello e ha chiamato poi la polizia.

Dai primi accertamenti, non sembra esserci alcuna relazione tra l’uomo e la bambina. L’aggressore non ha ancora commentato le accuse – dichiara un portavoce della polizia – e sarà portato oggi davanti a un magistrato.