L’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, torna in campo con Alleanza Verdi Sinistra che lo candidano come capolista nel Centro Italia. Parole d’ordine: no alle armi, sanità pubblica e gestione dell’immigrazione. “Non sono né marziano né il Conte di Montecristo” che cerca vendette, dopo che la sua esperienza da sindaco della Capitale si interrompe con i consiglieri di maggioranza che si dimisero, andando dal notaio, dopo mesi di polemiche in Campidoglio. Marino, durante la conferenza stampa con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ha molto insistito sulla sua netta contrarietà a nuovi ingenti investimenti in armamenti, tema che lo accomuna a Michele Santoro. E proprio il nome di Marino era stato associato e dato come possibile candidato nella lista ‘Pace Terra Dignità’, guidata dal giornalista. “Ho grande stima di Santoro e l’ho incontrato più volte, ma poi ho accettato questa candidatura perché penso di portare avanti le mie idee con maggiore forza”.