Un bimbo di 5 anni ucciso e la madre di 20 ferita. La polizia catalana ha arrestato un 27enne, padre del piccolo e compagno della donna, a Bellcaire d’Empordà (Girona). L’ipotesi degli inquirenti è che si tratti di un caso di “violenza vicaria“, ovvero quando un uomo infligge gravi danni fisici a un minore per colpire anche la madre. Gli amici della donna hanno infatti riferito che lei aveva deciso di separarsi. L’infanticidio e il tentato femminicidio sono avvenuti, come riporta La Vanguardia, intorno alle 6 del mattino nel villaggio che conta poco più di 600 abitanti. La giovane donna ha cercato rifugio nella casa vicina con il figlio in braccio e ha bussato alla porta gridando aiuto, sono stati chiamati i soccorsi ma per il piccolo non c’era più nulla da fare. L’assassino ha usato probabilmente un coltello.

I Mossos d’Esquadra, insieme alla polizia municipale della zona, hanno organizzato diversi posti di blocco per individuare l’assassino, che è stato fermato intorno alle 11 del mattino su una strada nei boschi. Il giovane sarà portato sulla scena del crimine per partecipare alla ricostruzione dei fatti alla presenza del giudice di turno. La donna è ricoverata con ferite da taglio ma non si teme per la sua vita. Non c’erano state denunce precedenti, tranne un episodio di due anni fa in cui l’uomo aveva rotto degli oggetti in casa durante una violenta discussione con la compagna. Questo episodio aveva indotto il gruppo di assistenza alle vittime del Mossos a effettuare un’analisi del rischio e a monitorare la donna per diversi mesi.