Una tragedia ha colpito il mondo dell’ippica. Stefano Cherchi, fantino di 23 anni originario di Mores, in Sardegna, è morto dopo 13 giorni di coma nel reparto di terapia intensiva di Canberra in seguito alle gravi ferite rimediate dopo una caduta a cavallo in una gara del 20 marzo scorso. L’incidente sulla pista dell’ippodromo di Thoroughbred Park, in Australia, aveva coinvolto altri due cavalli e Cherchi aveva sbattuto violentemente la testa a terra. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi: trauma cranico ed emorragia interna. Il suo coma è durato 13 giorni.

Cherchi era ritenuto una delle migliori promesse dell’ippica nel panorama internazionale e si era trasferito in Australia all’inizio del 2024 dopo essersi fatto notare in Inghilterra, dove ha corso più di cento gare.