“Giorgia Meloni scredita l’Italia se ministri con accuse così gravi restano al loro posto. Sta dando un segnale non solo all’Italia, ma anche all’Europa della considerazione che ha delle istituzioni. È l’amichettismo che prevale su tutto”. Ad attaccare è il presidente M5s Giuseppe Conte, nel giorno dell’esame a Montecitorio delle mozioni di sfiducia contro i ministri delle Infrastrutture Matteo Salvini e del Turismo Daniela Santanché.

garantismo” invocato da Italia Viva di Matteo Renzi come motivazione per non accodarsi alle richieste di un passo indietro portate avanti dalle opposizioni contro i due ministri: “Il garantismo per cosa? Qui la garanzia è che stiamo disonorando le istituzioni, al contrario. Il garantismo è una cosa seria, non lo invochiamo fuori luogo. Ci sono delle garanzie costituzionali, che riguardano i processi, vanno garantite a tutti gli indagati e gli imputati, ma è una cosa ben diversa. Qui stiamo parlando di un principio di responsabilità politica, di opportunità e la presidente Meloni scredita l’Italia”. Banchi del governo vuoti, Santanché e Salvini assenti nel corso del dibattito in Aula? Questo governo dice spesso di metterci la faccia, spesso è una faccia di bronzo, in questo caso nemmeno ce la mettono”, aggiunge Conte, a margine di un presidio organizzato a Roma dai giornalisti Agi che si oppongono alla vendita dell’azienda all’editore e deputato leghista Antonio Angelucci. Respingendo poi il “” invocato dadicome motivazione per non accodarsi alle richieste di un passo indietro portate avanti dalle opposizioni contro i due ministri: “Il garantismo per cosa? Qui la garanzia è che stiamo disonorando le istituzioni, al contrario. Il, non lo invochiamo fuori luogo. Ci sono delle garanzie costituzionali, che riguardano i processi, vanno garantite a tutti gli indagati e gli imputati, ma è una cosa ben diversa. Qui stiamo parlando di un principio di responsabilità politica, di opportunità e la presidente Meloni scredita l’Italia”.

Parole condivise anche dai leader di Azione e Sinistra italiana, Carlo Calenda e Nicola Fratoianni, anche loro presenti come Conte al presidio Agi. “L’assenza dei ministri in Aula è l’ennesimo atto di arroganza e di spregio. Molto grave sul piano simbolico. Del resto questa è la maggioranza che vuole svuotare il Parlamento e fare il premierato, quindi non sorprende”, spiega il deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Mentre Calenda attacca: “Salvini non ha trovato il tempo, dopo mesi, di scrivere un’email: ‘Caro Vladimir, con questo disdico il nostro accordo”, mentre Santanché ha messo in atto comportamenti platealmente incompatibili con la rappresentanza di un settore come il turismo”. E ancora: “Una cosa è essere garantisti su ciò che attiene ai procedimenti giudiziari, una cosa è non considerare l’etica pubblica come un fatto fondante della politica”.