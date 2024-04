Simone Inzaghi: 100 vittorie in 150 panchine, miglior allenatore dell’Inter per media punti

Simone Inzaghi ha raggiunto un traguardo storico: 100 vittorie in 150 panchine alla guida dell’Inter. Un risultato che lo consacra come il miglior allenatore dei nerazzurri per media punti dal dopoguerra ad oggi. La vittoria contro l’Empoli di lunedì sera (2 a 0 con gol di Dimarco e Sanchez) è stata la numero 100 per Inzaghi in nerazzurro. Il tecnico supera così leggende come Helenio Herrera, Roberto Mancini e José Mourinho. La media punti di Inzaghi è di 2,17, superiore a quella di tutti gli altri allenatori che hanno allenato l’Inter per almeno 100 partite. E Simone Inzaghi ha già portato l’Inter alla vittoria di tre Supercoppe Italiane e due Coppe Italia. Inoltre, ha raggiunto la finale di Champions League nella passata stagione e ora sta dominando la Serie A, guidando i nerazzurri verso la conquista dello scudetto che vale la seconda stella. Ecco la top 10 degli allenatori dell’Inter per media punti.