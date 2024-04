Un dirigente della Juventus per il nuovo Napoli. Sì, Giovanni Manna è il nome scelto da Aurelio De Laurentiis per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Secondo Sky, è già stato raggiunto un “accordo verbale” tra le parti. Manna, attualmente ds della Juve Under 23 e collaboratore di Cristiano Giuntoli, ha in testa il nome del prossimo allenatore del Napoli: Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina era già stato in lizza per la panchina azzurra dopo l’addio di Luciano Spalletti, ma De Laurentiis – almeno ufficialmente – non aveva voluto fare un torto all’amico Rocco Commisso. Ora lo scenario pare cambiato. Anche se, scrive la Gazzetta dello Sport, il primo nome per De Laurentiis resta Antonio Conte. Un altro ex juventino.

Chi è Giovanni Manna – Il direttore sportivo della Juventus Next Gen ha il merito di essere stato uno dei protagonisti del progetto Under 23 che già tanti frutti ha portato ai bianconeri. Prima dell’arrivo di Giuntoli, strappato dalla Juve proprio al Napoli, ha ricoperto anche il ruolo di responsabile della direzione sportiva della prima squadra. Nato a Vallo della Lucania nel 1988, Manne è entrato nel mondo bianconero passando dalla Primavera, ormai quasi 5 anni fa. Prima le esperienze a Forlì e in Svizzera, a Chiasso e a Lugano. Nella Juve di Fabio Paratici, Manna era il numero tre, dietro anche a Cherubini. Poi ha ricevuto in dote la Juve Under23, ma anche dopo la rivoluzione societaria e l’arrivo di Giuntoli non ha guadagnato terreno nelle gerarchie interne. Di fatto, a fine stagione la società bianconera lo avrebbe comunque liberato. Per il Napoli quindi si tratta di una scommessa, perché Manna non ha mai fatto il ds di una prima squadra in Italia.