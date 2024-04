Incidente mortale per un pedone a Napoli. Intorno alle 21 di lunedì 1 aprile un uomo è stato travolto e ucciso da un bus dell’Azienda napoletana mobilità. L’incidente è avvenuto in piazza Museo, all’esterno del Museo archeologico nazionale, nei pressi della fermata del trasporto pubblico. La vittima è un 43enne di nazionalità srilankese. Sul posto sono intervenute la Polizia di Stato e la Polizia locale: quest’ultima indaga per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto. La salma dell’uomo si trova presso il Secondo Policlinico a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo le testimonianze, spiega il Tgr Campania, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra mentre un autobus, la linea 178, stava facendo manovra per avvicinarsi al marciapiede. In pochi istanti la ruota posteriore destra del mezzo ha schiacciato la testa del pedone. Secondo quanto comunica la polizia locale di Napoli, citata dalla Rai, come da prassi l’autista è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, i cui risultati si avranno nei prossimi giorni. Il cellulare e il bus sono stati sequestrati. Nelle prossime ore si analizzeranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Immagine d’archivio