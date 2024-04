Resta chiuso il passo del Foscagno, in Valtellina, per motivi di sicurezza dopo che nella serata di ieri, una slavina ha travolto tre pali della luce. Sono oltre 60 i centimetri di neve che sono caduti sul territorio. Al momento il gestore della rete elettrica sta lavorando per risolvere il problema. L’intera Livigno è al momento isolata. Il sindaco Remo Galli ha invitato non solo i residenti, ma anche i tanti turisti che si sono recati nella zona per le vacanze di Pasqua, a rimanere in case e negli alberghi perché “la situazione è al limite”. “C’è molta neve in cima al passo – ha affermato in un video postato sui propri canali social – e anche tantissimo vento. Con Anas abbiamo deciso di cihusede la SS301”. Il prossimo aggiornamento sulle condizioni è previsto nel pomeriggio.

Video Facebook/Passione neve & montagna/Remo Galli