Diversi smottamenti si sono verificati nelle valli del Verbano Cusio Ossola: la situazione considerata più importante è la frana all’inizio della salita per raggiungere Luzzogno, in Valle Strona. Interventi dei tecnici e dei vigili del fuoco sono in corso, oltre ai rilievi geologici. Il paese è isolato, perché al momento ci sarebbe solo una mulattiera che raggiunge un’altra frazione. Lo smottamento è avvenuto questa mattina. Nella frazione vivono tra le 250 e le 450 persone. Secondo quanto si apprende le frazioni isolate sono Luzzogno e Inuggio, sopra a Strona. Al momento la situazione non è ancora stata risolta, sono quindi 450 le persone isolate. “Si sta provvedendo a capire se potrà essere riaperto, in tempi brevi, un varco per permettere il transito” spiega a LaPresse Rino Porini, il vicepresidente della provincia del Verbano Cusio Ossola, che si trova sul posto.