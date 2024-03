Due persone sono morte nello schianto della Ferrari su cui stavano viaggiando, in Piemonte, lungo la bretella stradale Ivrea-Santhià. La vettura, con targa svizzera, si è incendiata e per gli occupanti non c’è stato nulla da fare. Entrambi sono morti carbonizzati.

Secondo una prima ricostruzione, la Ferrari ha urtato un guardrail subito dopo la galleria di Passo d’Avenco, nel territorio di Alice Castello, nel Vercellese. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e operatori del servizio di soccorso 118. A causa dell’incendio che ha avvolto l’autovettura, l’identificazione delle vittime si preannuncia complessa.