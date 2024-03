Avrebbe colpito in pieno volto, con una spranga di ferro, un senza fissa dimora vicino alla stazione di Sarzana, in provincia di La Spezia. Per questa ragione un 16enne è indagato, a piede libero, per tentato omicidio. Secondo quanto trapela, il giovane ha raccontato ai carabinieri che tra i due sarebbe nata una discussione e poi lui si sarebbe spaventato, ritenendo che l’uomo stesse estraendo un coltello dalla tasca. Per questo lo avrebbe colpito con la spranga raccolta poco prima.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Sarzana. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni testimoni. Il ragazzo è stato prelevato dagli uomini dell’Arma e una volta in caserma, presenti i genitori e gli avvocati, ha reso dichiarazioni spontanee. I carabinieri cercheranno di ricostruire quanto accaduto grazie alle testimonianze e soprattutto visionando i video delle numerose telecamere che sono installate nella zona. Il senza fissa dimora è stato soccorso e portato d’urgenza in ospedale ma, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita.