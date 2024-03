Bassam Aramin e Rami Elhanan sono due padri, rispettivamente palestinese e israeliano, che in momenti diversi, hanno perso una figlia ancora bambina. Abir, figlia di Bassam, è stata uccisa da un soldato israeliano all’età di dieci anni, mentre usciva da scuola, mentre Smadar, 14 anni e figlia di Rami, ha perso la vita a causa di un attacco suicida palestinese nel centro di Gerusalemme. “Mia figlia era piena di gioia ed energia – racconta Rami – nuotava, ballava e suonava il piano e tutti la chiamavano principessa.” “Era il 16 gennaio 2007 quando un soldato colpì mia figlia da dietro, lei cadde e due giorni dopo morì nello stesso ospedale in cui era nata – dice Bassam – lo stesso ospedale in cui nacque e perse la vita anche Smadar, la figlia di Rami”.

A unirli lo stesso dolore e anche la stessa convinzione: per avere la pace deve finire l’occupazione israeliana. Per questo Bassam e Rami, che fanno parte dell’associazione Parents’ Circle che ha come obiettivo quello di far conoscere le famiglie israeliane e palestinesi che hanno perso un componente a causa del conflitto, cercano il più possibile di diffondere il loro messaggio di pace attraverso incontri nelle scuole, eventi e appuntamenti in diversi paesi del mondo. La loro storia è narrata anche nel libro Apeirogon di Colum McCann.