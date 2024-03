“Il messaggio dei test è chiaro: un altro attacco alla magistratura. Hanno fastidio verso tutte le autorità indipendenti, se la sono presa anche con l’autorità anticorruzione, la Corte dei conti quanto guardava nel Pnrr, con le forze intermedie. A chi porta le armi è giusto fare tutti i test del caso, per il resto o li facciamo tutti perché ogni mestiere ha una responsabilità sociale o nessuno. Prendo quella di Gratteri come un’azzeccatissima provocazione”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani ospite a Otto e mezzo su La7, in riferimenti ai test psicoattitudinali per i magistrati. Parlando di forze dell’ordine, Lilli Gruber ha aggiunto: “Anche Vannacci li ha fatti”. E Bersani: “Sì, e li ha superati… si vede che sono blandi“.

