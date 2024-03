“Il governo sta attuando una legge di delega che di test psicoattitudinali non parla, la legge Cartabia. Quindi c’è un palese eccesso di delega ed è questo che abbiamo lamentato, ma non ne facciamo solo una questione di forma come se io mi nascondessi dietro la procedura”. Lo ha dichiarato il Presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, ospite a Start su SkyTG24, commentando il via libera del governo ai test psicoattitudinali per gli aspiranti giudici e pm. “Intanto si è impedito un dibattito e un approfondimento su questi test perché nessuno ne sapeva nulla, il governo in ultima battuta li ha inseriti senza dare modo al Consiglio superiore di esprimersi, ma soprattutto al parlamento di approfondire il tema”.