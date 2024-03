“La separazione delle carriere è nel programma di governo e abbiamo più volte ribadito il concetto che sarà presentata. La separazione delle carriere è consustanziale a una riforma, forse ancora più importante, del Consiglio superiore della magistratura per l’ovvia ragione che una separazione delle carriere comporta due Consigli superiori della magistratura separati sulla cui formazione e sul criterio di elezione ci sarà un dibattito successivo”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in risposta a un’interrogazione al Question Time alla Camera. “Trattandosi di una revisione costituzionale – ha aggiunto – l’iter sarà ovviamente più lungo come sapete, per di più intersecandosi con quello sulla riforma del premierato. Se mi si chiede quando sarà presentato, dico che con ragionevole probabilità e quasi certezza lo sarà entro il mese di aprile o al massimo di maggio”