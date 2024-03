“Con +Europa stiamo costruendo una bella risposta contro i sovranismi in Europa. Italia viva lo sta facendo con generosità ed entusiasmo perché siamo una forza politica che, quando in ballo c’è l’interesse generale, sa unirsi a differenza di altri. Noi siamo quelli che costruiscono e non litigano”. Così la senatrice di Italia viva, Raffaella Paita, entrando nella sede di +Europa per partecipare al terzo incontro per la formazione della lista Stati Uniti d’Europa. “Calenda? Il Terzo Polo l’ha sfasciato lui, questa operazione non ha voluto contribuire a costruirla – ha continuato -. La Dc di Cuffaro? Che l’anima cattolica e popolare sia interessata ad un progetto dei riformisti è positivo. Cuffaro con una nota ha smentito della sua candidatura”.