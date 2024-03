“Chiediamo un’informativa urgente non al ministro Nordio ma alla presidente del Consiglio. La ministra Santanchè ha dichiarato che ha sentito Meloni ed è serenissima. La richiesta di un passo indietro è ancora opportuna, la Procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini per la presunta truffa ai danni dell’Inps“. Sono le parole di Marco Grimaldi di Avs, che alla Camera, dopo le ultime notizie sul caso Santanchè, ha chiesto che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento.