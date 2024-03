“L’obiettivo di questo dl è mettere un punto finale rispetto all’impatto sul 2023” del superbonus, “fatto salvo le valutazioni definitive di Eurostat di cui siamo ancora in attesa”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa che si svolge dopo il Consiglio dei ministri. “Attendiamo i dati definitivi, le sorprese purtroppo su questa vicenda non sono mancate, sempre in negativo. Già il conto è salatissimo, anche se qualcuno in qualche modo è entusiasta. Il prezzo per la finanza pubblica, in particolare l’onere del debito, graverà per diversi anni a venire”, sottolinea.