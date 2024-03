Inarrestabile. Questa volta non è servita la pausa per pioggia a Jannik Sinner, che ha battuto in due set l’australiano Christopher O’Connell (6-4, 6-3) e si è qualificato per i quarti di finale del torneo Atp di Miami. Il numero 3 del mondo e 2 del seeding ha impiegato un’ora e 51 minuti per avere la meglio dell’avversario e arrivare per la quarta volta consecutiva ai quarti, dove affronterà il ceco Tomas Machac che ha avuto la meglio sull’altro azzurro Matteo Arnaldi. Sinner non è partito bene e subito al primo game ha subito il break che lo ha costretto a rincorrere per tre quarti d’ora nel primo set, con l’australiano che ha annullato una palla break nel quarto game sul 3-1 e altre due nel sesto sul 4-2. Successivamente l’altoatesino è cresciuto di intensità e convinzione e si è portato fino al 4-4, contro-brekkando l’avversario. Sinner ha tenuto poi il servizio e si è portato sul 5-4 per chiudere il set ancora con un break per il 6-4 in 58′ minuti. Nel secondo set l’azzurro è partito forte sul 2-0 e dopo una sospensione per pioggia è ripartito, con l’australiano che ha arrancato e subito fino al 4-1. Sinner non ha sbagliato un colpo e si è portato sul 5-2, l’australiano ha annullato un match point dopo aver commesso il primo doppio fallo della partita ed è salito sul 5-3 ma Sinner al servizio ha chiuso i giochi 6-3.