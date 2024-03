Circa un migliaio di case sono state distrutte dopo che un terremoto di magnitudo 6.9 ha scosso la Papua Nuova Guinea settentrionale, colpita dalle inondazioni. Lo hanno detto i funzionari governativi mentre le squadre di soccorso si riversavano nella regione. “Finora – ha detto il governatore di East Sepik Allan Bird – sono andate perdute circa 1.000 case”, aggiungendo che le squadre di emergenza “stanno ancora valutando l’impatto” del terremoto di ieri mattina che “ha danneggiato gran parte della provincia”. Al momento sono state ufficializzate 5 vittime.

❗️M6.9 #earthquake in NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA????????

Time: 2024-03-23 at 20:22:04 UTC

2024-03-24 at 06:22:04 Port Moresby

Location: -4.14° LAT, 143.16° LON

Magnitude: Mww6.9

Depth: 40 km

Focal mechanism: Strike Slip

Provider: USGS, GlobalCMT

