Un uomo ruba un gatto delle nevi in uno dei comprensori di Asiago, in provincia di Vicenza, e inizia a girare per le piste, rovinandole. L’autore del gesto è già stato rintracciato dai carabinieri di Asiago grazie alle telecamere di videosorveglianza e rischia ora una denuncia per furto e danneggiamento. I militari, riferisce Il Giornale di Vicenza, non escludono che il soggetto abbia agito in compagnia di altre persone.

Il fatto è stato scoperto sabato scorso quando gli addetti alle piste della stazione di Gallio, giunti sul posto per le ultime sistemazioni in vista del week-end, hanno notato le piste Longara e Meletta di Mezzo, totalmente rovinate dal passaggio di un mezzo cingolato. Controllando i mezzi gli operatori hanno notato che il gatto delle nevi, utilizzato dai volontari dalla Pro loco per la battitura delle piste, era stato parcheggiato malamente, ma soprattutto aveva la porta scardinata e i fili dell’accensione manomessi, quasi sicuramente per consentire la messa in moto. I responsabili della stazione delle Melette hanno presentato una denuncia per danneggiamenti, mentre il Comune di Gallio e la Pro loco hanno sporto denuncia per furto contro ignoti.