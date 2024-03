A due giorni dalla manifestazione a Bari, convocata in solidarietà al sindaco Antonio Decaro contro l’ipotesi di scioglimento del Comune per mafia, non si placa la polemica sulle frasi del governatore pugliese Michele Emiliano. Inutile anche il chiarimento del primo cittadino di Bari: “Non sono mai andato in nessuna casa di nessuna sorella. Emiliano non ricorda bene”, ha detto Decaro. Mentre dal centrodestra continua il coro di critiche (con Andrea Crippa della Lega che chiede al Viminale di procedere “quanto prima con lo scioglimento del Comune”), nelle ultime ore si aggiungono due elementi alla vicenda: l’intervista al Tg1 di Lina Capriati, sorella di Antonio in carcere da oltre 30 anni, che smentisce le parole di Emiliano e una foto del 2023 – condivisa sui social – che immortala Decaro insieme a un’altra sorella del boss ergastolano.

“Mai visto Decaro, non è mai venuto qui“. Ha risposto così al Tg1 di domenica sera Lina Capriati – sorella del boss di Bari Vecchia – chiamata in causa dal governatore Michele Emiliano che ha raccontato di avere portato a casa sua l’allora assessore ai trasporti, Antonio Decaro. Intervistata tra i vicoli di Bari Vecchia, la signora ribadisce “Mai, mai è successo, mai visto Decaro con Emiliano, quando mai è venuto Decaro qui”. Dalla casa esce anche un’altra donna della famiglia che dice: “Noi se andiamo da Decaro manco ci accetta. Come fa a dire che questa persona ci conosce?”.

7 maggio 2023: il sindaco di Bari Decaro fotografato con due donne che sarebbero rispettivamente sorella e nipote del boss ergastolano Antonio Capriati.

Vero o falso? pic.twitter.com/HAYcUr4kxN — Tommaso Foti (@TommasoFoti) March 25, 2024

Ma la polemica si sposta adesso su una fotografia. “7 maggio 2023: il sindaco di Bari Decaro fotografato con due donne che sarebbero rispettivamente sorella e nipote del boss ergastolano Antonio Capriati. Vero o falso?”. Lo scrive Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera su X, postando la foto del sindaco con le due donne. Un’istantanea pubblicata anche in prima pagina su La Verità, con tanto di titolo: “La foto della trattativa Pd-Mafia“. Per il giornale diretto da Maurizio Belpietro questa foto “sbugiarda” la smentita di Decaro, anche se il primo cittadino di Bari si riferiva ai fatti raccontati da Michele Emiliano e che risalgono al 2004, non quindi a un anno fa. Una delle donne ritratte nell’immagine postata sui social, sarebbe Elisabeth Capriati un’altra sorella del boss. La polemica, pertanto, è tutt’altro che finita.