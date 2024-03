Papa Francesco non ha letto l’omelia che aveva preparato per la messa della domenica delle Palme. Dopo la lettura del Vangelo con la Passione di Gesù, Bergoglio è rimasto a lungo in silenzio e ha messo da parte il discorso che aveva preparato. Già introducendo i riti il pontefice aveva mostrato una voce affaticata. Francesco ha scelto di risparmiare energie per la preghiera dell’Angelus, durante la quale ha condannato la strage del Crocus City Hall: “Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l’altra sera a Mosca. Il Signore li accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie. E converta i cuori di quanti proteggono, organizzano e attuano queste azioni disumane che offendono Dio“, ha detto.

La messa delle Palme è il primo appuntamento della Settimana Santa: con il Papa concelebrano oltre quattrocento prelati, di cui trenta cardinali, 25 vescovi e 350 sacerdoti. Il rito si apre con la benedizione e la processione: oltre quattrocento persone hanno portato palme e ramoscelli d’ulivo. Secondo la sala stampa vaticana, in piazza san Pietro si sono radunati circa 25mila fedeli. Al termine della funzione e della recita dell’Angelus, Francesco ha salutato vescovi e cardinali in piazza san Pietro, quindi si è concesso al bagno di folla sulla papamobile.