Almeno 25mila fedeli si sono radunati a San Pietro per la messa delle Palme. Papa Francesco non ha letto l’omelia che aveva preparato per la messa delle Palme. Introducendo i riti aveva mostrato una voce affaticata. Alla fine della lettura del Vangelo è seguito un momento di silenzio, poi direttamente il Credo senza l’omelia del Papa