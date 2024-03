“Per essere la prima partita del torneo è andata bene”. Queste le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria per 6-3, 6-4 nel derby azzurro con Andrea Vavassori che lo qualifica al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami. Ieri sapevamo che si rischiava di non finire la partita, mentalmente ero preparato. La giornata però è stata lunga, poi quando ci hanno dato l’ok per andar via non ho più pensato al tennis. E’ importante non pensarci sempre. Oggi sono stato molto attento, ho fatto quello che andava fatto e mi sono sentito meglio di ieri. E’ stata una prestazione molto positiva, posso essere contento”.

Sinner ha anche aggiunto: “Qui è difficile giocare i primi turni, venendo da Indian Wells si trovano delle condizioni decisamente diverse -aggiunge il 22enne altoatesino in conferenza stampa-. Oggi in poche ore abbiamo avuto la pioggia, il sole, poi c’era tanta umidità. Ovviamente siamo preparati, ma il corpo ha bisogno di tempo per adattarsi. Il campo, invece, mi piace molto perché è più veloce”.

Nel terzo turno Sinner ritroverà l’olandese Tallon Griekspoor, già affrontato e battuto in tre occasioni, ma sempre in condizioni indoor: ”Sarà la prima volta all’aperto la palla rimbalza di più, dovrò fare attenzione perché lui gioca bene e serve altrettanto bene. E’ un giocatore aggressivo e sa far tutto molto bene. Dovrò fare attenzione, ma queste sfide mi piacciono. Sono le partite che mi fanno vedere a che punto sono”.