Una ragazzina di 15 anni ha ferito a coltellate una 14enne durante una lite. È accaduto a Roè Volciano, nel Bresciano. La vittima è stata trasferita in ospedale in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. La responsabile è stata portata nella caserma dei carabinieri a Salò e l’ipotesi d’accusa è tentato omicidio. Come si vede nel video, decine di coetanei incitavano le due ragazze e filmavano la scena.