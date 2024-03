Prima giornata di match al “Miami Open”, secondo ATP Masters 1000 e quarto WTA 1000 stagionale che si disputa sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium in Florida. Al debutto cinque degli otto azzurri in campo maschile, ma anche tre italiane nel tabellone femminile. Ecco come sono andati i loro primi turni.

Berrettini coraggioso, ma cede

Matteo Berrettini esce di scena al primo turno del Miami Open. Il romano, numero 142 Atp, è stato sconfitto dallo scozzese Andy Murray, numero 62, in rimonta in tre set con il punteggio di 46, 63, 64 in due ore e 47 minuti. L’azzurro ha giocato un ottimo primo set e ha mostrato segnali positivi: con grande coraggio ha lottato fino all’ultimo punto, nonostante avesse quasi rischiato di svenire verso la fine del secondo set, chiedendo l’intervento del medico.

Arnaldi avanza

Ottima prova di Matteo Arnaldi, che sconfigge il francese Arthur Fils, nr. 37 Atp, in due set 63 64 e accede al secondo turno del Miami Open. L’azzurro, numero 38 al mondo, sfiderà Sascha Bublik per continuare la sua ascesa in classifica.

Nottata nera per due azzurre

Elisabetta Cocciaretto si arrende in due set alla quattro volte campionessa Slam, Naomi Osaka.: finisce 63 64. Termina invece dopo appena 50 minuti il match di Martina Trevisan: la nr. 61 Wta costretta al ritiro nel corso del seconda set contro la qualificata Hunter.

Vavassori si regala Sinner

Prima volta da festeggiare per Andrea Vavassori al “Miami Open”. Il 28enne torinese, n.148 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto 62 62 l’argentino Pedro Cachin, n.79 del ranking. Grazie a questa vittoria Vavassori sfiderà al secondo turno Jannik Sinner, in un derby tutto italiano.

Flavio Cobolli c’è

Al suo esordio assoluto al torneo di Miami, il 21enne fiorentino batte 16 61 64 il giapponese Yoshihito Nishioka, n.71 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser. L’azzurro, numero 63 del ranking, proseguirà il suo percorso al “Miami Open” contro il britannico Cameron Norrie, n.31 Atp e 30esima testa di serie.

Sfiora il successo Luciano Darderi

Il n.75 del ranking nella sua ‘prima volta’ a Miami ha perso contro il canadese Denis Shapovalov, n.126 ATP (in gara con il ranking protetto), semifinalista nell’edizione del 2019 (battuto da Federer), in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (3), 6-4 per il canadese. Un’ottima prova dell’italo-argentino, con un pizzico di amaro in bocca perché dopo le grandi prestazioni sulla terra rossa è andato vicino dal passare al secondo turno, nonostante la superficie e un avversario ostico.

Buona la prima per Camila Giorgi

La 32enne di Macerata, n.107 WTA, ha battuto 64 62, in un’ora e mezza di partita, la polacca Magdalena Frech, n.47 del ranking, prendendosi la rivincita per la sconfitta rimediata dalla 26enne di Lodz al primo turno sull’erba di Wimbledon nel 2022. La marchigiana, che in questo torneo vanta un terzo turno (sconfitta da Halep) nel 2015, sarà l’avversaria d’esordio dell’altra polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale e fresca vincitrice del titolo bis ad Indian Wells.