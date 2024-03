“Il nostro slogan sarà ‘Roma ladrona’, perché questo è il vero problema oggi. Quando ho conosciuto Umberto Bossi mi ha detto di essere dispiaciuto per non avermi conosciuto 20 anni fa. Io sono più leghista dei leghisti“. Lo ha detto il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, che in conferenza alla Camera dei deputati ha presentato la propria lista con cui correrà alle elezioni europee. Con lui anche il capitano Ultimo, ovvero l’ex ufficiale dei Ros dei carabinieri Sergio De Caprio, l’ex ministro leghista Roberto Castelli e il Rassemblement Valdoten (fondato da 4 consiglieri regionali ex Lega).